Посольство РФ обеспокоено антироссийской дискуссией из-за продажи TMH норвежского завода

ХЕЛЬСИНКИ, 10 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Норвегии выразило обеспокоенность развернувшейся в Норвегии "дискуссией с антироссийским подтекстом" на фоне продажи Rolls-Royce Group международному подразделению "Трансмашхолдинга" TMH International завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines, который расположен в Норвегии. Об этом дипмиссия сообщила в среду агентству Reuters.

"Трансмашхолдинг" - известная крупная частная компания, в которой немало иностранных активов, давно работающая на международном рынке. Обычно подключение посольств к сопровождению подобных сделок - будь то государственные или частные акторы - происходит после соответствующего обращения о помощи. Посольство не ставили в известность о планах ТМН International и Rolls-Royce Group, поэтому мы не ведем такую работу. Вместе с тем у нас вызывает серьезную озабоченность развернувшаяся в Норвегии дискуссия с антироссийским подтекстом в этой связи", - говорится в сообщении.

Во вторник Rolls-Royce Group сообщила, что приостановила продажу TMH International завода, однако сделка не остановлена окончательно, речь идет только о перерыве для того, чтобы Норвегия изучила ситуацию.

Ранее норвежский Минюст сообщил, что Норвегия может заблокировать продажу на основании закона о безопасности. По словам министра юстиции Моники Мэланн, эта сделка "может создать риск для национальной безопасности". По ее словам, она планирует вынести этот вопрос на рассмотрение парламента. Bergen Engines среди прочего поставляет свою продукцию Вооруженным силам Норвегии, представители которых подчеркнули, что им, возможно, придется найти другого поставщика.

О сделке

В феврале стало известно, что международное подразделение "Трансмашхолдинга" TMH International договорилось с Rolls-Royce Group о покупке завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines в Норвегии.

Таким образом в TMH International рассчитывают расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей, прежде всего газовых двигателей, предназначенных для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий. Сумма сделки не разглашается.

В состав Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в семи странах мира.

"Трансмашхолдинг" рассчитывает, что синергия компетенций норвежского предприятия и российских дизелестроительных площадок холдинга ускорит реализацию стратегии развития технологий с нулевым балансом выбросов углерода.

Компания Bergen Engines, основанная в 1946 году, поставила заказчикам более 7 000 двигателей, из которых 5 000 в данный момент находятся в эксплуатации. "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель железнодорожной техники. В состав компании входят 17 российских заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для пригородных поездов и метро, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование.