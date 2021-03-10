МИД РФ заявил, что отношение к журналистам в Европе говорит о проблеме с правами человека

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Недемократическая жестокость подавления протестных акций в Европе, в ходе которых пострадали в том числе и журналисты, свидетельствует о серьезном кризисе прав человека там. Об этом заявил в среду заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Илья Тимохов на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на тему "Обеспечение безопасности журналистов в ходе массовых мероприятий".

"Непримиримая позиция Парижа по отношению к движению "желтых жилетов" в целом и та недемократическая жестокость, с которой разгонялись их выступления, а также антиковидные бунты в Германии, Великобритании, Бельгии и других странах, прежде всего, естественно, Европы, дают основания задуматься о серьезном кризисе прав человека в Старом Свете, а также о необходимости срочно разрабатывать дополнительный механизм защиты представителей СМИ, освещающих массовые акции", - добавил дипломат.

По его словам, Департамент информации и печати МИД РФ всегда уделял пристальное внимание мониторингу ситуации с правами журналистов. Тимохов рассказал об интересном опыте ряда стран в этой сфере.

Например, отметил он, в Великобритании журналист без удостоверения приравняется к рядовому участнику акции и становится нарушителем, если она носит незаконный характер. В Венгрии на публичных мероприятиях присутствуют сотрудники пресс-службы полиции, к которым можно обратиться в случае конфликта.

В Финляндии, добавил Тимохов, представители СМИ при наличии удостоверения беспрепятственно освещают любые протестные акции. А на мероприятиях, связанных с риском действий насильственного характера, и в зонах ЧП они должны носить жилеты с соответствующими опознавательными знаками.