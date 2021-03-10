Лавров указал на неприемлемость взаимных ударов между Йеменом и Саудовской Аравией

ЭР-РИЯД, 10 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что обмен ударами между Йеменом и Саудовской Аравией, который произошел в минувшее воскресенье, является неприемлемым.

"С самого начала была известна позиция российской стороны к этим неприемлемым действиям, - сказал он в среду на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. - Подчеркну, что все без исключения участники конфликта - любого, не только в Йемене - должны соблюдать международное гуманитарное право. В соответствии с ним атаки на гражданскую инфраструктуру, которые могут иметь в качестве последствий жертвы среди мирного населения, являются недопустимыми".

Лавров выразил надежду на то, что все стороны "осознают необходимость прекращения боевых действий и будут поддерживать усилия спецпосланника генсекретаря ООН Мартина Гриффитса".

Мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) подвергло в воскресенье территорию Саудовской Аравии, в том числе объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, массированным обстрелам баллистическими ракетами и заминированными беспилотниками. В ответ на эти нападения командование саудовской коалиции объявило о начале нанесения воздушных ударов по хуситам. Спецоперация, как отмечалась, "нацелена против их боевого потенциала в Сане и ряде провинций".

Прекращение поставок оружия со стороны США

Лавров заявил, что решение Вашингтона прекратить поддержку боевых операций аравийской коалиции в Йемене не гарантирует установление мирной ситуации, необходимы инклюзивные внутрийеменские переговоры.

"Независимо от того, Йемен у нас подразумевается или какая-то другая горячая точка, чем больше вооружений, тем больше искушения, тем больше рисков. С другой стороны, прекращение поставок вооружений не делает ситуацию гарантированно мирной. Главное, чтобы все, у кого есть оружие, у кого нет оружия, прекратили конфликт и сели за стол переговоров", - указал министр.

Лавров напомнил, что США также исключили из списка террористических организаций движение "Ансар Аллах" (хуситы). "Надеюсь, этот сигнал был считан правильно: это отнюдь не карт-бланш на продолжение насильственных действий, это указание на то, что они должны стать частью инклюзивного общейеменского процесса", - добавил он.

4 февраля президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон прекращает поддержку боевых операций аравийской коалиции в Йемене и намерен активизировать усилия для мирного урегулирования в этой арабской стране.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Продолжающаяся война привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.