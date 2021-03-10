Мишустин доложил Путину об итогах рабочей поездки в Сибирь

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин доложил главе государства об итогах состоявшейся на прошлой неделе рабочей поездки по регионам Сибири. Доклад он представил в среду во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Открывая мероприятие, глава государства отметил, что основным вопросом совещания будет развитие Дальнего Востока и Арктики. При этом президент предложил начать встречу с обсуждения текущих вопросов.

"Мы сегодня утром, днем с Михаилом Владимировичем встречались, он рассказывал о результатах своей поездки в ряд регионов Сибири. И договорились, что он не только мне, но и коллегам поподробнее расскажет о своих впечатлениях и результатах этой работы в Сибири", - сказал Путин, предложив Мишустину доложить об этом.

Глава российского кабмина напомнил, что на прошлой неделе у него состоялась рабочая поездка по пяти регионам Сибири. Вместе с коллегами премьер посетил Алтайский край, Республику Алтай, Туву, Новосибирскую и Кемеровскую области.