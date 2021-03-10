Источник: Владимир Меньшов планирует баллотироваться в Госдуму от справороссов

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Режиссер Владимир Меньшов выразил желание и готовность баллотироваться в депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" по московскому партийному списку. Об этом сообщил ТАСС источник в партии.

"Владимир Валентинович выразил желание и готовность выдвигаться в Госдуму от нашей партии по Москве", - сказал собеседник ТАСС.

Комментируя данную информацию, сопредседатель объединенных справороссов Захар (Евгений) Прилепин отметил, что режиссер не исключил такой возможности. "Владимир Валентинович Меньшов - человек, который вместе с нами пришел в обновленную коалицию. Он человек, которому никто никакие даже не то чтобы приказания, но и пожелания давать не может, потому что он огромен. Это русская культура во плоти. Но, тем не менее, все те вещи, которые мы проговаривали с Владимиром Валентиновичем, дали понять, что он не исключает подобного варианта и, в сущности, готов участвовать в предвыборной гонке", - сказал он журналистам.

Меньшов состоял в партии "За правду" с момента ее основания.

Ранее другой источник в партии сообщил о том, что публицист и телеведущий Анатолий Вассерман также планирует баллотироваться на думских выборах от справороссов.

22 февраля в Москве прошли съезды партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России", на съездах две последние были ликвидированы, а их лидеры стали сопредседателями объединенной партии "Справедливая Россия - За правду". Справороссы внесли изменения в устав, касающиеся названия, структуры и целей политического объединения. 4 марта "Справедливая Россия - За правду" направила на регистрацию в Минюст РФ измененный устав.