МИД РФ приветствовал утверждение парламентом Ливии состава нового правительства

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россия приветствует утверждение Палатой представителей (парламентом) Ливии нового Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамида Дбейбы. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"Приветствуем решение ливийского парламента. Рассматриваем его как важный шаг на пути преодоления затянувшегося острого кризиса в Ливии на основе взаимоприемлемого конструктивного консенсуса между противоборствующими сторонами и инклюзивного диалога с участием всех влиятельных политических сил", - говорится в сообщении.

На Смоленской площади отметили, что Ливия была и остается важным партнером России в Северной Африке. "Опираясь на традиционные дружественные отношения между двумя народами, наши государства нацелены на дальнейшее развитие политических контактов, скорейшее восстановление высокого уровня двустороннего сотрудничества в экономической, военно-технической и гуманитарной сферах", - добавили в МИД РФ.

Палата представителей Ливии вынесла в среду вотум доверия ПНЕ Дбейбы. Голосование осуществлялось открыто, а из 134 присутствующих депутатов 132 проголосовали за, двое воздержались, 36 законодателей отсутствовали. Первые консультации относительно состава кабинета начались в парламенте в понедельник. Избранному 5 февраля на проходившем в Швейцарии Форуме ливийского политического диалога премьеру отводился 21 день на формирование кабмина. Концепцию будущего ПНЕ он представил в парламент 25 февраля, однако список конкретных кандидатов передал только 6 марта.

Кабмин Дбейбы включает 35 постов: 27 министров, шесть госминистров и два вице-премьера без портфелей. Остаются вакантными два ключевых поста - министров иностранных дел и обороны. По кандидатуре главы МИД сейчас идут консультации между премьером и Президентским советом, а обязанности министра обороны Дбейба возьмет на себя до тех пор, пока не будет достигнута договоренность относительно фигуры, которая получит одобрение всех трех регионов страны, будет максимально независимой и не будет представлять конфликтующие стороны.