Дипломаты РФ, Испании и Италии обсудили условия перезапуска диалога Палестины и Израиля

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Спецпредставитель главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков на консультациях в среду обсудил с представителями МИД Испании и Италии условия для перезапуска мирного процесса между Палестиной и Израилем.

"Состоялся подробный обмен мнениями по региональной ситуации с акцентом на важность активизации многостороннего сотрудничества в целях создания необходимых условий для перезапуска мирного процесса между палестинцами и израильтянами в интересах достижения устойчивого урегулирования на базе двух государств в соответствии с резолюциями ООН. <...> Констатирована контрпродуктивность любых односторонних шагов на треке палестино-израильского урегулирования", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны обсудили российскую инициативу о созыве международной конференции по ближневосточному урегулированию, которая была озвучена министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на заседании Совета Безопасности ООН в январе. "Единодушно подтверждена уникальная роль ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС в качестве единственного механизма сопровождения мирного процесса, одобренного решениями СБ ООН", - отметили на Смоленской площади.

Выступая 26 января на открытых дебатах СБ ООН по ближневосточному урегулированию, Сергей Лавров предложил провести весной-летом этого года министерскую встречу с участием "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию (России, США, ООН, ЕС), Израиля, Палестины, Египта, Иордании, ОАЭ, Бахрейна, а также Саудовской Аравии как автора арабской мирной инициативы.