Лавров завершит турне по странам Аравийского полуострова встречами в Дохе

ДОХА, 11 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг в Дохе завершит свое рабочее турне по ближневосточным странам, в рамках которого посетил также Абу-Даби и Эр-Рияд.

Российский министр прибыл в катарскую столицу в среду и уже успел провести переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, которые, однако, прошли в закрытом для прессы формате. В четверг Лавров будет принят эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамад Аль Тани и встретится с вице-премьером, министром иностранных дел Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Обоюдная заинтересованность

Предыдущая встреча глав дипведомств России и Катара состоялась 23 декабря в Москве. Таким образом ответный визит не заставил себя долго ждать. Тем более, что обе стороны на пресс-конференции по итогам встречи в конце 2020 года подчеркнули заинтересованность наращивать сотрудничество во всех сферах. Это стремление подпитывается также контактами и договоренностями на высшем уровне.

На встрече в декабре Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявлял о намерении его страны наращивать объем взаимных инвестиций с Россией, что, очевидно, станет еще одной темой для предстоящего обсуждения. Как отметили в МИД РФ, стороны планируют рассмотреть вопросы согласования новых проектов в ряде отраслей от энергетики, промышленности и сельского хозяйства до инфраструктурных проектов и мирного использования космического пространства.

Кроме того, Катар намерен принять участие в предстоящем 2-5 июня Петербургском международном экономическом форуме в качестве страны-гостя, что также свидетельствует о деловом настрое его руководства.

Мир в регионе

Ранее Россия приветствовала принятое на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) решение Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта восстановить отношения с Катаром и прекратить сухопутную, воздушную и морскую блокады этой страны. В Москве выразили надежду, что урегулирование этого возникшего в 2017 году кризиса позволит продвигать в регионе Ближнего Востока и Северной Африки "конструктивную и созидательную повестку дня".

На Смоленской площади накануне ближневосточного турне министра заявляли о намерении уделить особое внимание вопросу стабилизации ситуации в зоне Персидского залива с опорой на предложенную Россией соответствующую концепцию, включающую создание системы коллективной безопасности, а решение принятое на саммите ССАГПЗ в январе явно стало неплохим подспорьем для начала обсуждения этих идей.

Катарские власти в целом не раз давали положительную оценку усилиям РФ в урегулировании проблем региона и выражали готовность сотрудничать в этом направлении.

Ожидается, что стороны также обсудят перспективы мирного урегулирования кризисов в Сирии, Ливии, Йемене, а также арабо-израильского конфликта.

Афганистанская развязка

В последнее время международное сообщество старается придать импульс процессу межафганского урегулирования, чтобы поскорее найти выход из затянувшего кризиса. Так, на 18 марта в Москве запланированы консультации расширенной "тройки" по мирному урегулированию в исламской республике (Россия, США, Китай и Пакистан). Кроме того, 7 марта газета The New York Times сообщила со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ, что госсекретарь США Энтони Блинкен направил письмо президенту Афганистана Ашрафу Гани, в котором предложил провести под эгидой ООН конференцию по мирному урегулированию в республике, так как переговоры о мире, по его мнению, продвигаются недостаточно быстро. По данным телеканала "Толо ньюс", такая встреча может состояться уже 27 марта в Стамбуле.

Как известно, Катар уже который год предоставляет площадку для встреч представителей США, официального Кабула и представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ), а также для межафганских переговоров. С учетом этого и того, что Лавров провел переговоры с турецким коллегой, который и также находится в Дохе, урегулирование в Афганистане также может стать предметом для обсуждения в ходе переговоров сторон.