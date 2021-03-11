Захарова: Twitter проявляет лицемерие, выражая обеспокоенность ограничением работы в РФ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Американская компания Twitter ("Твиттер"), выражая обеспокоенность ограничениями в работе в России, забывает, что сама занимается блокированием неугодных ей мнений. Об этом написала в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в "Фейсбуке".

"Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал [бывшего] президента США [Дональда Трампа], или в другом? Надо бы им завести блокнот своих цифровых подвигов, а то складывается впечатление, что оперативной памяти на сервере не хватает. Вот и выдает компания в результате сбоя системы обеспокоенность тем, чем сама же и занимается", - отметила Захарова.

В среду ряд СМИ опубликовал заявление компании Twitter, в котором она выразила озабоченность попытками ограничить общественную дискуссию в свете замедления работы одноименной соцсети в России.

Роскомнадзор ранее объявил о начале "первичного замедления" скорости работы "Твиттера" в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Соцсети обязаны незамедлительно принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации. В случае отсутствия возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.