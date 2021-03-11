Кремль обеспокоен повышением напряженности на линии соприкосновения в Донбассе

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Рост напряженности на линии соприкосновения в Донбассе вызывает озабоченность Кремля. Об этом в четверг сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любое повышение напряженности в таком горячем месте потенциально [чревато] различными провокациями. Учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность в этой связи", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Министерство обороны РФ и российские специальные службы имеют возможность внимательно отслеживать ситуацию вблизи границ. Он отметил, что администрация президента не может детально отслеживать ситуацию. "Но тем не менее мы получаем информацию, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно повысилась напряженность", - уточнил он.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в данном случае большая ответственность ложится на СМИ, и упомянул о случаях публикации неверных по сути сообщений, которые впоследствии опровергались людьми из Донбасса. "Здесь нужно быть очень аккуратными и десять раз информацию перепроверять, учитывая крайнюю напряженность на линии соприкосновения", - пояснил он.

План урегулирования в Донбассе

Кремль не получал новый план урегулирования в Донбассе, о создании которого ранее заявили в Киеве, сообщил Песков.

Говоря о возможных двусторонних контактах лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, представитель Кремля заметил, что Москва пока не получала предложений об организации таких встреч. "Как и нет вот этого некоего дискретного нового плана, который "на столе лежит", - подчеркнул он. - Здесь мы не совсем поняли, потому что у нас ничего не столе не лежит, никакого плана мы не видели".

Ранее СМИ сообщили, что глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о том, что на столе переговоров лежит конкретный план урегулирования в Донбассе, который был предложен Германией и Францией и доработан Украиной. По его словам, этот план "отвечает духу минских соглашений". В МИД РФ заявили, что ничего не знают о подобном плане.

Кроме того Песков заявил, что Москва не получала по дипломатическим каналам предложений организовать двусторонние контакты лидеров России и Украины.

Днем ранее представитель Кремля, комментируя возможность общения Путина и Зеленского на двусторонней встрече или в рамках "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина), указал на то, что "любая встреча, тем более на высшем уровне, должна быть хорошо подготовлена".

Отвечая в четверг на вопрос о том, поступали ли в администрацию президента РФ предложения от украинской стороны организовать встречу лидеров, Песков заявил: "Мы с вами вместе слышали неоднократно заявления президента [Украины] о его желании как можно скорее собрать "нормандскую четверку", и об этом всегда ведется речь и на встречах министров, и на встречах помощников президентов". "А что касается конкретно визита или каких-то двусторонних контактов, каких-либо конкретных инициатив по дипканалам мы не получали", - добавил он.

Пресс-секретарь российского лидера отрицательно ответил на вопрос, есть ли планы провести телефонные контакты между лидерами России и Украины. "Пока нет. При необходимости они могут быть достаточно оперативно согласованы, но в планах таких контактов нет", - подчеркнул он.