Песков заявил, что телефонные контакты Путина и Байдена пока не планируются

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не планируется. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока нет никаких разговоров на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли провести новые телефонные контакты российского и американского президентов в обозримом будущем.

РФ контактирует с новой администрацией США по дипломатическим каналам, но на этом уровне много критических разногласий, добавил Песков.