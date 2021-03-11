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Песков заявил, что телефонные контакты Путина и Байдена пока не планируются

Россия контактирует с новой администрацией США по дипломатическим каналам, но на этом уровне много критических разногласий, добавил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не планируется. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока нет никаких разговоров на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли провести новые телефонные контакты российского и американского президентов в обозримом будущем.

РФ контактирует с новой администрацией США по дипломатическим каналам, но на этом уровне много критических разногласий, добавил Песков.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джозеф (Джо)
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