Планов по участию Путина в организуемом США саммите по климату в апреле пока нет

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует принимать участие в саммите по климату, который США намерены провести 22-23 апреля в онлайн-формате. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет никаких планов у президента, и мне неизвестно о том, что было какое-то приглашение", - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что "если были какие-то контакты по дипканалам на этот счет, то, наверное, лучше это перепроверить в МИДе".

США планируют 22-23 апреля в онлайн-формате провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Ранее американские власти информировали, что мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.