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Комитет Думы просит ЦИК дополнительно проработать участие россиян из ДНР и ЛНР в выборах

Ранее в ЦИК сообщали, что жители ДНР с российским гражданством смогут принять участие в голосовании на выборах в Госдуму

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту в ходе заседания в четверг обратился к Центральной избирательной комиссии с просьбой дополнительно проработать механизм участия россиян, проживающих на территории Донецкой и Луганской народных республик, в голосовании на выборах в РФ.

"Предложение <...> ЦИК дополнительно проработать ситуацию с участием избирателей Донецка и Луганска, тех, кто зарегистрирован на этих территориях. Я думаю, здесь еще очень важно не только проработать эти вопросы, но и все-таки эту информацию нужно донести, чтобы люди знали о том, каким образом они могут свое избирательное право осуществить", - отметила в ходе заседания глава комитета Ольга Савастьянова.

В феврале в пресс-службе ЦИК сообщали, что жители ДНР с российским гражданством смогут принять участие в голосовании на выборах в Госдуму в сентябре. В ответ на запрос Донецкого агентства новостей, ЦИК отмечал, что на территории России граждане без регистрации по месту жительства на территории страны могут проголосовать на выбранном ими избирательном участке после включения в список избирателей с помощью технологии "Мобильный избиратель". Для включения в список они должны в установленном порядке подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

Кроме того, граждане могут проголосовать на специальном избирательном участке, определенном для голосования таких лиц, после включения в список избирателей на основании письменного заявления.

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