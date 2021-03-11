Лавров заявил, что у Москвы и Дохи нет конкуренции в процессе межафганского урегулирования

ДОХА, 11 марта. /ТАСС/. Процесс урегулирования в Афганистане не является предметом соперничества для России с Катаром или другими государствами. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главами МИД Турции и Катара Мевлютом Чавушоглу и Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Мы все заинтересованы, чтобы трагедия Афганистана как можно быстрее прекратилась. Это еще один пример того, как на практике выглядят последствия демократизации, которую нерегиональные страны пытаются привнести, - отметил министр. - Мы здесь не соперничаем ни с Катаром, ни с кем бы то ни было еще. Мы не выступаем здесь с позиций, которую можно сделать предметом какой-то ревности".