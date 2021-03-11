Лавров: РФ, Катар и Турция акцентировали важность оказания сирийцам гуманитарной помощи

ДОХА, 11 марта. /ТАСС/. РФ, Катар и Турция указали на важность оказания неотложной гуманитарной помощи сирийцам, чему препятствуют нелегитимные односторонние санкции Запада. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главами МИД Турции и Катара Мевлютом Чавушоглу и Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Мы акцентировали важность оказания сирийцам неотложного гуманитарного содействия, в том числе в борьбе с последствиями с коронавирусной инфекцией, а также оказанием помощи в восстановлении разрушенных в ходе войны объектов гражданской инфраструктуры. Понятно, что решению этих неотложных задач препятствуют нелегитимные односторонние санкции Запада, которые введены против законных властей Сирийской Арабской Республики и, по большему счету, против всего сирийского народа", - сказал он.

Москва, Доха и Анкара намерены принимать участие в международных усилиях по обеспечению безопасного добровольного возвращения сирийский беженцев, заявил Лавров.

"Россия, Турция и Катар также выразили намерение принимать активное участие в международных усилиях по обеспечению безопасного добровольного возвращения сирийский беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их постоянного проживания", - сказал он.

По словам Лаврова, трехсторонние консультаций России, Катара и Турции по сирийскому урегулированию не заменяют работу в астанинском формате, а только дополняют ее.

"Этот формат [Россия - Катар - Турция] существует уже больше года. Наши представители как минимум три встречи проводили для обмена мнениями о том, как можно помочь урегулировать сирийский кризис в соответствии с резолюцией 2254 [Совета Безопасности ООН]. И, конечно, он никак не заменяет астанинский формат, он дополняет его", - отметил глава российского дипведомства.