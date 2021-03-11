Число дополнительных переносных ящиков для голосования увеличат до двух

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту проголосовал за поправку, которая позволяет избирательным комиссиям увеличивать количество переносных ящиков, которые могут быть дополнительно использованы при голосовании вне помещений.

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта во исполнение новых норм конституции, который в том числе дает право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Изменения предлагается внести в законы об основных гарантиях избирательных прав и о выборах депутатов Госдумы.

Так, участковая избирательная комиссия должна располагать необходимым количеством переносных ящиков для голосования из прозрачного или полупрозрачного материала. Количество таких ящиков определяется решением непосредственно вышестоящей комиссии. По решению соответствующей комиссии количество используемых переносных ящиков для голосования вне помещения может быть увеличено, но не более чем на один.

Комитет предложил увеличить максимально возможное количество дополнительных переносных ящиков до двух.

Законопроект будет рассмотрен во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 16 марта.

Сокращение данных о кандидатах

Комитет Госдумы по контролю и регламенту также проголосовал за поправку, которая позволяет избирательным комиссиям по согласованию с ЦИК сокращать информацию о кандидатах в бюллетене для голосования, если в него внесено более десяти кандидатов или списков кандидатов.

Так, если при голосовании за списки кандидатов в бюллетень внесено более десяти зарегистрированных списков, то избирательная комиссия, организующая выборы, по согласованию с ЦИК вправе принять решение о том, чтобы не указывать в бюллетене фамилии, имена и отчества кандидатов. Согласно поправке, эти данные будут указаны в специальном информационном материале, который размещается в кабине или другом специально оборудованном месте для тайного голосования, либо на информационном стенде.

Соответствующие изменения коснутся и голосования по кандидатам - если в бюллетене их будет указано более десяти человек, то избирательная комиссия, организующая выборы, по согласованию с ЦИК вправе принять решение о сокращении сведения о каждом из таких зарегистрированных кандидатов. В частности, в бюллетене можно будет не размещать информацию об основном месте работы или службы и о занимаемой должности кандидата, а также не указывать, что кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе. Эта информация также должна быть размещена в специальном информационном материале или на информационном стенде.