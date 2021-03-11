ЦИК получит право досрочно прекращать полномочия членов региональных избиркомов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту на заседании в четверг проголосовал за поправку, которая позволяет досрочно прекратить полномочия члена региональных избиркомов, назначенного по предложению Центризбиркома, по мотивированному представлению ЦИК.

Согласно поправке, внесенной ко второму чтению законопроекта во исполнение новых норм конституции, член избирательной комиссии субъекта РФ, назначенный по предложению ЦИК, может быть освобожден от своих полномочий раньше срока на основании мотивированного представления ЦИК. Вместе с таким представлением должно быть внесено предложение новой кандидатуры в члены избиркома, иначе оно не подлежит рассмотрению.

"Указанное представление не может быть внесено в течение одного года после назначения члена комиссии, а также в период избирательной кампании, период кампании референдума, в которых участвует избирательная комиссия субъекта РФ", - отмечается в тексте поправки.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в интервью ТАСС в ноябре сообщала, что в настоящее время по законодательству ЦИК не может прекратить полномочия членов региональных избиркомов, которые были назначены по инициативе ЦИК, даже в случае неудовлетворения их работой и утраты доверия. По ее словам, на встрече с президентом России Владимиром Путиным она обратилась к нему с просьбой поддержать "подготовленный комиссией проект изменений в законодательство, который предполагает, что ЦИК вправе выносить мотивированное представление в адрес органа, назначившего члена комиссии по предложению ЦИК, о досрочном прекращении полномочий такого члена". По ее словам, поскольку в зону ответственности ЦИК входит все, что происходит на выборах, то "хотя бы такой небольшой рычажок управления надо добавлять".

Информация о кандидатах в бюллетене

Комитет Госдумы по контролю и регламенту также проголосовал за поправку, которая позволяет избирательным комиссиям по согласованию с ЦИК сокращать информацию о кандидатах в бюллетене для голосования, если в него внесено более 10 кандидатов или списков кандидатов.

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта во исполнение новых норм конституции, который в том числе дает право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Так, если при голосовании за списки кандидатов в бюллетень внесено более десяти зарегистрированных списков, то избирательная комиссия, организующая выборы, по согласованию с ЦИК вправе принять решение о том, чтобы не указывать в бюллетене фамилии, имена и отчества кандидатов. Согласно поправке, эти данные будут указаны в специальном информационном материале, который размещается в кабине или другом специально оборудованном месте для тайного голосования, либо на информационном стенде.

Соответствующие изменения коснутся и голосования по кандидатам - если в бюллетене их будет указано более 10 человек, то избирательная комиссия, организующая выборы, по согласованию с ЦИК вправе принять решение о сокращении сведения о каждом из таких зарегистрированных кандидатов. В частности, в бюллетене можно будет не размещать информацию об основном месте работы или службы и о занимаемой должности кандидата, а также не указывать, что кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе. Эта информация также должна быть размещена в специальном информационном материале или на информационном стенде.