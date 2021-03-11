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Дипломаты РФ и ФРГ обсудили взаимодействие двух стран на площадке ООН

В МИД РФ добавили, что замглавы ведомства Сергей Вершинин и статс-секретарь МИД ФРГ Антье Леендертсе обсудили вопросы международной и региональной повестки дня

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил на видеоконсультациях в четверг со статс-секретарем МИД ФРГ Антье Леендертсе двустороннее взаимодействие на площадке ООН.

"Основное внимание было уделено проблематике российско-германского взаимодействия на площадке ООН, включая итоги деятельности Германии в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2019-2020 годах", - говорится в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве добавили, что стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

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