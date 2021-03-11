В российском посольстве заявили, что консул РФ покинул Польшу в рамках ответных мер

ВАРШАВА, 11 марта. /ТАСС/. Польские власти официально не информировали посольство РФ в республике о каких-то иных основаниях для объявления российского дипломата персоной нон грата, за исключением того, что это было сделано в качестве ответной меры. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в российском дипломатическом представительстве.

"8 февраля МИД Польши официально уведомил посольство России в Польше о том, что консул генерального консульства России в Познани объявлен польскими властями персона нон грата в качестве ответной меры на объявление российскими властями нежелательным лицом консула генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. Этот российский дипломат и его супруга в указанные польской стороной сроки покинули Польшу. Никаких других оснований для объявления российского дипломата персона нон грата польской стороной до нас официально не доводилось", - указали в посольстве, подчеркнув, что "в соответствии с существующими правовыми нормами персональные данные российских граждан, в том числе касающиеся состояния их здоровья, без их согласия не подлежат разглашению".

В среду пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын выступил с утверждением, что объявленный Польшей в феврале персоной нон грата российский консул в Познани не соблюдал режим самоизоляции после заражения коронавирусом. По информации Польского телевидения, российский дипломат получил результат теста с данными о заражении 21 января, а за три дня до этого наличие коронавируса подтвердилось у его супруги.