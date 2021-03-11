Путин заявил, что подготовка послания президента парламенту уже началась

НОВО-ОГАРЕВО, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проинформировал о начале подготовки ежегодного послания главы государства Федеральному Собранию.

"Я попросил вас сегодня собраться, потому что мы с коллегами в администрации [президента] и в правительстве начали работу по подготовке послания", - сказал он в четверг на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

По словам Путина, мнение руководства ведущих компаний России и крупнейших предпринимательских объединений было крайне важно услышать.