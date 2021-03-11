Путин: некоторые страны пытаются ограничить Россию "только за то, что она существует"

НОВО-ОГАРЕВО, 11 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин объяснил введение политически мотивированных ограничений, которые Запад накладывает на Россию, самим фактом существования российского государства.

"Самое главное в нашей реакции на политически мотивированные ограничения в экономике, кстати говоря, только за то, что мы существуем, и за то, что проявляем способность защищать свои национальные интересы, ведь ничего другого здесь на самом деле нет, это даже не импортозамещение. Хотя это чрезвычайно важно", - сказал Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. Президент считает, что гораздо более важным итогом санкций стало создание конкурентных условий для ведения бизнеса внутри страны, для привлечения инвестиций, в том числе иностранных.

Президент указал на то, что выступавшие на совещании вскользь упомянули о том, что события последних лет, связанные с определенными политически мотивированными ограничениями в экономической деятельности на мировых рынках, да и в самой России, побуждают власть к действиям, которые приводят к положительным результатам. В частности, он упомянул политику импортозамещения.

По мнению Путина, если власть на всех уровнях продолжит уделять повышенное внимание инвестиционному климату, "то тогда предпринимаемые в отношении нас шаги любого свойства только на пользу нам пойдут".