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Песков назвал великолепным сотрудничество России и Китая во время пандемии

Пресс-секретарь президента отметил, что КНР помогал РФ средствами индивидуальной защиты, техникой, оборудованием, медикаментами

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россия благодарна Китаю за помощь и сотрудничество во время пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг на церемонии объявления победителей международного профессионального фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID в штаб-квартире ТАСС.

"Партнерство действительно великолепное. Прямо начиная с февраля, марта, апреля прошлого года российские ученые, медики были в контакте с китайскими партнерами, китайцы помогали нам средствами индивидуальной защиты, когда их катастрофически не хватало, китайцы помогали техникой, оборудованием, медикаментами", - отметил представитель Кремля. Он подчеркнул, что Россия очень благодарна Китаю за такую помощь.

Песков отметил, что "впоследствии и российская промышленность оперативно нарастила обороты производства, и медики научились не хуже других в мире, если не лучше, справляться с ковидом".

"Но на протяжении всего этого времени наше партнерство действительно было очень тесным и, главное, эффективным. Это партнерство и сотрудничество продолжаются", - заверил пресс-секретарь президента РФ.

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