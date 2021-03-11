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Песков: послание президента Федеральному собранию, как ожидается, будет в очном формате

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что дата оглашения послания еще не определена

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, как ожидается, состоится в очном формате. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил ТАСС в четверг.

"Мы готовимся к очному формату", - сказал он.

Песков уточнил, что дата оглашения послания еще не определена. "Когда будут сроки - мы их назовем", - заверил пресс-секретарь президента.

Отвечая на вопрос, состоится ли это мероприятие до осенних выборов в Госдуму и будет ли послание обращено в том числе к нынешнему составу нижней палаты парламента, Песков сказал: "Конечно, к нынешнему".

Ранее в четверг Путин проинформировал о начале подготовки ежегодного послания главы государства Федеральному собранию. По его словам, эта работа началась в администрации президента и в правительстве РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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