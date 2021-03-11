Посольство России осудило высказывания премьера Литве о "Северном потоке - 2"

ВИЛЬНЮС, 11 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Литве раскритиковало премьер-министра республики Ингриду Шимоните за ее высказывания о газопроводе "Северный поток - 2". Об этом в четверг сообщили в диппредставительстве.

"Обратили внимание на безосновательные обвинения премьер-министра Ингриды Шимоните в адрес Москвы в немецкой прессе - на сей раз в связи с реализацией проекта "Северный поток - 2", - говорится в сообщении в Twitter посольства. - Создается впечатление, что когда антироссийская риторика - самоцель, для критики годятся любые поводы".

Ранее на этой неделе в интервью немецкой газете Handelsblatt Шимоните заявила, что газопровод "Северный поток - 2" якобы "неотделим от геополитического влияния Кремля на ЕС".

"Северный поток - 2" включает в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод проходит в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.