РФ ожидает от СММ расследования о крушении беспилотника ОБСЕ в тылу позиций армии Украины

ВЕНА, 11 марта. /ТАСС/. Россия ожидает от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) расследования крушения ее беспилотного летательного аппарата в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) зоне у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на онлайн-заседании постоянного совета этой международной структуры.

Россия обратила внимание на данные СММ о продолжающейся транспортировке украинских танков и вооружений, в том числе крупнокалиберных, через железнодорожные узлы в Донбассе, когда лишь за последнюю неделю их выявлено 45 единиц. Так, около одного из таких узлов в населенном пункте Константиновка Донецкой области 7 марта потерпел крушение дальнерадиусный беспилотный летательный аппарат СММ, рассказал постпред РФ.

"Почти за 30 км от места своего крушения, над подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территорией у линии соприкосновения, у аппарата было выведено из строя навигационное оборудование. Повторный отказ оборудования произошел уже в глубоком тылу позиций ВСУ и привел к крушению. Ожидаем от миссии расследования инцидента и предоставления исчерпывающей информации о его причинах", - отметил Лукашевич.

В этом контексте российский дипломат указал на официальные комментарии пресс-службы так называемой операции объединенных сил об активном использовании ВСУ систем радиоэлектронной борьбы на юге Донецкой области 4 марта, а также декабрьские сообщения штаба операции о размещении и применении таких систем к западу от Донецка в районе населенного пункта Водяное - то есть в непосредственной близости от населенного пункта Опытное, где 7 марта начал испытывать трудности беспилотник СММ.