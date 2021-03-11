Россия расценила в ООН выводы комиссии по Сирии как предвзятые

ЖЕНЕВА, 11 марта. /ТАСС/. Российская делегация, участвующая в проходящей в Женеве 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), расценила как предвзятые и политизированные доклады, представленные Независимой комиссией ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии. Выступая в четверг на сессии, представитель делегации РФ Артур Черняков отметил, что в них "картина событий сирийского кризиса полностью искажена".

"Наше скептическое отношение к деятельности комиссии хорошо известно. Оба ее доклада носят политизированный и предвзятый характер. Картина событий сирийского кризиса полностью искажена", - отметил дипломат, добавив, что в ее докладах "в качестве основного дестабилизирующего фактора почему-то приведены не зверства террористов и их подпитка извне, а, по сути, контртеррористическая деятельность правительства Сирии".

Как подчеркнул Черняков, комиссия "снова вышла за рамки своего мандата, комментируя темы возможного применения химического оружия, а также политпроцесс". На этом фоне "практически не раскрыта тема иностранной оккупации территории Сирии, разграбления природных богатств, незаконных односторонних принудительных мер". Остались незамеченными также усилия властей страны по преодолению кризиса. По словам дипломата, комиссия "продолжает работать в русле порочной практики использования дискурса о правах человека для решения конъюнктурных политических задач ряда государств, заинтересованных в свержении законного правительства Сирии".

Совет ООН по правам человека на своей 46-й сессии (с 22 февраля по 23 марта) обсуждает актуальные правозащитные проблемы современности, включая соблюдение религиозных свобод, прав детей и инвалидов. Среди тем дискуссии - положение в полутора десятках стран, в том числе в Сирии, Венесуэле и на Украине. Россия участвует в сессии после трехлетнего перерыва, она была избрана в Совет в октябре 2020 года на трехлетний период, начавшийся 1 января 2021 года.