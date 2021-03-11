Калининградский губернатор Антон Алиханов планирует переизбираться на второй срок

ТАСС, 11 марта. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов намерен избираться на должность главы региона на второй срок. Об этом он заявил в четверг в программе "Специальный гость" на телеканале RTVI.

"Я хочу переизбраться на второй срок для начала, я над этим работаю. Я целюсь на второй срок - моя задача, пожать то, что посеял. Этого времени, проведенного сейчас, его не хватает, чтобы увидеть те плоды, которые хочешь увидеть", - сказал он.

На выборах губернатора 10 сентября 2017 года Алиханов, поддержанный партией "Единая Россия", одержал победу, получив поддержку 81,06% голосов избирателей. Срок полномочий губернатора Калининградской области составляет пять лет.