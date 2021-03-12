Песков: контактов Путина с руководством Саудовской Аравии накануне решения ОПЕК+ не было

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не проводил переговоров с руководством Саудовской Аравии накануне решения ОПЕК+ по уровню добычи нефти. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не было", - сказал он, отвечая на вопрос, были ли у Путина контакты с саудовским руководством накануне последней министерской встречи ОПЕК+.

Песков напомнил, что президент РФ высоко оценил работу вице-премьера Александра Новака, который курирует переговорный процесс в рамках ОПЕК+.

Министры стран ОПЕК+ 4 марта на заседании вырабатывали рекомендации по уровням добычи нефти на апрель 2021 года. По итогам переговоров было решено сохранить уровень добычи в будущем месяце на текущем уровне. Исключение было сделано для России и Казахстана, которые смогут нарастить добычу на 150 тыс. баррелей в сутки.

10 марта на совещании главы государства с членами правительства вице-премьер Новак представил доклад о договоренностях ОПЕК+. Путин поблагодарил вице-премьера за проделанную работу, отметив, что она была непростой и результативной.