Министра ЖКХ и энергетики Якутии назначили и.о. первого зампредседателя правительства

ЯКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Министр ЖКХ и энергетики Якутии Дмитрия Садовникова назначили и.о. первого заместителя председателя правительства региона, сообщается в пятницу аккаунте главы Якутии Айсена Николаева в Twitter.

"Садовников Дмитрий Дмитриевич назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

Также в аккаунте главы региона отмечается, что первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Садовников был назначен министром жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии указом главы региона в октябре 2018 года.