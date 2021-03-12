{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Министра ЖКХ и энергетики Якутии назначили и.о. первого зампредседателя правительства

Алексея Колодезникова освободили от должности в связи с переходом на другую работу

ЯКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Министр ЖКХ и энергетики Якутии Дмитрия Садовникова назначили и.о. первого заместителя председателя правительства региона, сообщается в пятницу аккаунте главы Якутии Айсена Николаева в Twitter.

"Садовников Дмитрий Дмитриевич назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

Также в аккаунте главы региона отмечается, что первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Садовников был назначен министром жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии указом главы региона в октябре 2018 года.

Теги
РоссияЯкутия
Песков: контактов Путина с руководством Саудовской Аравии накануне решения ОПЕК+ не было
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что глава государства высоко оценил работу вице-премьера Александра Новака
Читать полностью