РФ и Сирия считают, что курдские власти фактически потеряли контроль над лагерем Эль-Холь

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россия и Сирия считают, что курдские власти потеряли контроль над лагерем Эль-Холь, при этом влияние террористов на месте усилилось. Об этом говорится в совместном заявлении начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева и министра местного самоуправления Сирии Хусейна Махлюфа.

"Отмечается фактическая утрата курдскими властями контроля над лагерем Эль-Холь в провинции Хасеке при одновременном усилении влияния на местах террористической организации ИГИЛ (устаревшее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.

Как отмечается в документе, положение в лагерях является критическим. "Обитатели лагеря, прежде всего дети, подвергаются радикализации", - заявили Мизинцев и Махлюф.

В РФ и Сирии считают, что руководство всех стран, чьи несовершеннолетние граждане находятся в Эль-Холе и других лагерях беженцев на северо-востоке страны, обязаны активизировать деятельность по налаживанию процесса их возвращения на родину, как это делает Россия.

Влияние США

"Вместе с тем США и их союзники препятствуют стабилизации обстановки в стране. Незаконные антисирийские санкции продолжают душить арабскую республику", - подчеркнули Мизинцев и Махлюф.

В частности, США и их союзники используют финансовые и политические рычаги, чтобы оказать давление на международные организации, заставляя их закрывать глаза на последствия введенных ими в отношении Сирии санкций и нарушения ее суверенитета.

"Требуем от американской стороны прекратить оказывать дестабилизирующее влияние на обстановку в Сирийской Арабской Республике, строго соблюдать международное право и принципы Организации Объединенных Наций", - подчеркивается в заявлении.