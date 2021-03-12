Лавров встретится с главой МИД Израиля 17 марта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве 17 марта переговоры с главой МИД Израиля Габи Ашкенази. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"17 марта в Москве с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел Государства Израиль. В этот же день пройдут его переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым", - сказала дипломат.

"В год 30-летия восстановления российско-израильских дипломатических отношений министры предметно планируют обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая развитие контактов по линии внешнеполитических ведомств, деятельность смешанной российско-израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с прицелом на укрепление делового взаимодействия, которое пострадало от пандемии коронавирусной инфекции, а также гуманитарные связи", - добавила она.

Захарова сообщила, что стороны обменяются мнениями по международной и региональной проблематике с акцентом на состояние дел в ближневосточном урегулировании. "С российской стороны будет выражена приверженность активизации усилий "квартета" международных посредников [ЕС, ООН, Россия и США] с целью возобновления мирного процесса через прямой диалог между израильтянами и палестинцами на общепризнанной международно-правовой основе", - добавила дипломат.

По ее словам, особое внимание будет уделено координации шагов по противодействию попыткам пересмотра истории, итогов Второй мировой войны, героизации нацистов, их пособников, отрицанию Холокоста. "Отмечаем интенсивный характер многопланового российского-израильского диалога, который отличается взаимным уважением, обоюдной заинтересованностью в достижении взаимопонимания по обсуждаемым вопросам в интересах народов двух стран", - заключила Захарова.