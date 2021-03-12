Захарова предостерегла США от размещения РСМД в Азиатско-Тихоокеанском регионе

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россия будет реагировать и предпринимать меры по обеспечению национальной безопасности, если США пойдет на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию в японских СМИ о планах Токио и Вашингтона обсудить перспективы размещения в Японии американских ракет средней дальности наземного базирования, ранее запрещенных по договору об РСМД.

"Размещение в различных регионах мира, в том числе в АТР, американских ракет средней и меньшей дальности в каком бы то ни было оснащении имело бы крайне дестабилизирующий эффект с точки зрения международной и региональной безопасности. Это спровоцировало бы новый виток гонки вооружений с непредсказуемыми последствиями, - сказала она. - Подобное развитие событий, очевидно, никак не укрепит безопасность ни США, ни тем более их союзников. При этом появление дополнительных ракетных угроз, безусловно, повлечет за собой реакцию с нашей стороны".

Захарова также напомнила, что в силе остается объявленный РФ односторонний мораторий на размещение ракет этого класса в тех регионах, где не будут появляться соответствующие системы американского производства. "Призываем все заинтересованные стороны к совместному поиску путей политико-дипломатического урегулирования ситуации, сложившейся после развала Вашингтоном ДРСМД", - подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что Россия открыта для равноправной и конструктивной работы по восстановлению доверия, международной безопасности и стратегической стабильности в мире после развала ДРСМД.