Захарова: Москва предостерегает Киев от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россия предостерегает власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий", - сказала она, комментируя высказывания главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука о неких "радикальных шагах" Киева в случае отказа РФ признать себя стороной конфликта на востоке Украины.

Риторика представителей украинских властей, по словам Захаровой, "заставляет задуматься об истинных намерениях Киева на данном историческом отрезке". "В очередной раз призываем украинские власти перестать выдумывать некие новые договоренности, новые документы и, наконец, взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по минским соглашением", - указала она.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что официальные лица на Украине с завидной регулярностью пытаются прикрыть свое бездействие и откровенный саботаж достигнутых ранее договоренностей по урегулированию ситуации на востоке страны обвинениями в адрес России и переложить ответственность. "При этом в Киеве пытаются всех убедить, что якобы Москва является стороной конфликта и что у нее якобы есть некие обязательства по минскому Комплексу мер", - добавила она.

Захарова напомнила, что стороны конфликта в Донбассе четко определены минскими соглашениями - это Киев, с одной стороны, Донецк и Луганск - с другой. "Именно нежелание признавать этот факт украинскими переговорщиками и их отказ договариваться с Донбассом, собственно, и является той причиной, которая препятствует установлению долгосрочного мира в регионе", - отметила дипломат.