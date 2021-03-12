МИД призвал США обеспечить въезд главе делегации РФ для участия в заседании комиссии ООН

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Москва требует от США обеспечить въезд главе российской делегации для участия в заседании комиссии ООН по разоружению. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы требуем от властей США кардинально пересмотреть свою линию, вернуться к ответственному выполнению обязательств в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН, обеспечив въезд главе российской делегации для участия в работе комиссии", - сказала она.

Дипломат напомнила, что в 2019 году сессия данного комитета впервые не состоялась из-за невыдачи американскими властями виз руководителю и членам российской делегации.

По словам Захаровой, американские власти грубо нарушают свои обязательства по соглашению 1947 года о центральных учреждениях ООН и игнорируют ключевые положения принятой консенсусом резолюции ГА ООН, согласно которой США "не должны чинить препятствия проезду в район центральных учреждений ООН представителей или должностных лиц государств - членов организации", а визы должны выдаваться безвозмездно и в возможно краткий срок. Кроме того, в ней подтверждается ничем не ограниченное право лиц, которые направляются в Нью-Йорк в качестве представителей государств - членов организации для участия в мероприятиях ООН, на въезд в США с целью проезда в район центральных учреждений организации, продолжила она.

Как отметила Захарова, пренебрежение США своими обязательствами в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН стало фактором, который "препятствует работе соответствующей комиссии и дискредитирует ее статус как одного из ключевых элементов разоруженческого механизма ООН". "В условиях, когда невозможно обеспечить участие профильных экспертов государств - членов ООН в сессии комиссии, девальвируется добавленная стоимость разрабатываемых ею рекомендаций. Это очевидно", - добавила она.

"Вашингтон своими действиями подрывает устоявшиеся процедурные особенности функционирования комиссии, прежде всего практику принятия решения консенсусом - основополагающий принцип работы, который гарантирует баланс интересов всех государств-членов и универсальный характер рекомендаций, которые разрабатываются комиссией, - подчеркнула дипломат. - Без обеспечения равных условий работы на площадке комиссии для всех экспертов государств - членов ООН проведение организационной и содержательной сессии комиссии теряет практический смысл".