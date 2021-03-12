Россия осуждает попытки финансово-экономического удушения Сирии

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Противники политического урегулирования в Сирии переключились на использование методов финансово-экономического удушения страны с целью свержения законного правительства. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с 10-летием начала массовых волнений в Сирии, текст которого огласила в пятницу на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"После провала предшествующих многолетних попыток антисирийских сил добиться цели свержения законного правительства этой страны силовым путем - руками бандитов и террористов - они переключились на методы финансово-экономического удушения, - отмечается в документе. - Для этого используются односторонние ограничительные меры, блокируется предоставление внешней помощи, создаются препятствия возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц на подконтрольные правительству Сирии территории. При этом избирательная помощь, которая оказывается западными странами своим клиентам в Сирии, способна лишь закрепить существующие линии раскола в сирийском обществе и стимулировать сепаратистские настроения в тех районах, которые сегодня искусственно обособляются".

В российском дипведомстве назвали "антигуманными и неконструктивными" подходы тех, кто выдвигает "политические требования в вопросах оказания гуманитарного содействия сирийцам, особенно в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции".

"Сирийцев фактически наказывают за то, что они не пожелали жить по навязываемым им извне лекалам, - указывается в заявлении. - Видим в этом еще одно свидетельство двойных стандартов, применяемых нашими оппонентами в отношении Сирии, которую пытаются сделать заложницей узкокорыстных геополитических интересов, превратить ее в территорию перманентных внутренних конфликтов и арену сведения счетов внешних сил. Неудивительно, что такую позицию занимают те государства, которые непосредственно участвовали в раздувании сирийского пожара, оказывали и продолжают оказывать поддержку антиправительственным силам, включая террористов. Именно они несут основную ответственность за продолжающуюся сирийскую трагедию".

"Призываем всех, кто реально заинтересован в скорейшем урегулировании кризиса в Сирии, отказаться от политизированных подходов и принять действенное участие в оказании международной помощи сирийскому народу, прежде всего в решении острых социально-экономических проблем и гуманитарных вызовов", - подчеркнули в МИД РФ.

Позиция России

Начавшиеся 15 марта 2011 года массовые волнения в Сирии стремительно трансформировались из-за вмешательства извне в вооруженный конфликт, на авансцену которого вышли незаконные вооруженные формирования. Страна подверглась беспрецедентной агрессии со стороны международного терроризма, говорится в заявлении.

"Занимая бескомпромиссную позицию в отношении международного терроризма во всех его формах и проявлениях и оказывая военную помощь в его ликвидации на сирийской земле, Россия твердо и последовательно выступает за политическое урегулирование внутреннего конфликта в Сирии, - обратили внимание в дипведомстве. - По нашему глубокому убеждению, он не имеет военного решения. Привержены политическому процессу, ведомому и осуществляемому самими сирийцами на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН".

Российская сторона делает все от нее зависящее для продвижения межсирийского диалога и контактов между правительством Сирии и оппозицией и настраивает сирийские стороны на то, чтобы дискуссии носили регулярный и конструктивный характер, говорится в заявлении. "При этом убеждены в необходимости самостоятельной выработки сирийцами общего видения будущего своей родины без какого-либо внешнего давления и установления искусственных сроков выхода на конечный результат, - подчеркнули в МИД РФ. - Императивом нашей политики на сирийском направлении всегда было и остается уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии".

В связи с трагической годовщиной начала разрушительных и кровавых событий в Сирии на Смоленской площади напомнили о "многочисленных зверствах террористов в отношении мирного населения и провокациях псевдогуманитарщиков из "Белых касок" с применением химоружия, инспирированных их западными покровителями". "Как известно, именно надуманные обвинения в адрес правительства Сирии в военных преступлениях неоднократно использовались американцами и их союзниками для оправдания ударов по сирийской территории в нарушение международного права и в обход СБ ООН", - констатировали в МИД РФ.

"В качестве важнейшего шага на пути восстановления национального единства Сирии рассматриваем содействие добровольному и безопасному возвращению к родным очагам сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц, - указывается в заявлении. - Убеждены, что решение насущной гуманитарной задачи обеспечения достойных условий жизни для настрадавшихся на чужбине миллионов сирийцев требует энергичного участия всего мирового сообщества".