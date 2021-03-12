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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Захарова отметила позитивный настрой Баку и Еревана в рамках деятельности рабочей группы

Дипломат напомнила, что главная задача группы заключается в реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей о разблокировании всех экономических и транспортных связей в регионе

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Баку и Ереван демонстрируют конструктивный настрой в рамках деятельности трехсторонней рабочей группы (РФ, Азербайджан, Армения) по Нагорному Карабаху. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы отмечаем в целом конструктивный настрой, который демонстрирует и Баку, и Ереван в рамках трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении", - сказала дипломат.

Захарова напомнила, что ее главная задача заключается в реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей о разблокировании всех экономических и транспортных связей в регионе. "Мы рассчитываем, что такая же нацеленность на позитив и поиск взаимоприемлемых точек соприкосновения будет превалировать как в официальных комментариях, так и в медиапространстве Азербайджана и Армении", - добавила дипломат.

11 января по итогам встречи в Москве лидеров РФ, Азербайджана и Армении было подписано совместное заявление, которое предусматривает и создание трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров для разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе.

Теги
АзербайджанАрменияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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