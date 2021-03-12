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Политический кризис в Мьянме
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Кремль обеспокоен событиями в Мьянме и внимательно анализирует ситуацию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва обеспокоена поступающей информацией о растущем количестве жертв среди гражданского населения

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Москва внимательно следит за происходящим в Мьянме и анализирует ситуацию, в том числе и с точки зрения продолжения военно-технического сотрудничества с этой страной. Об этом журналистам заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Мы оцениваем ситуацию как тревожную. И мы обеспокоены поступающей оттуда информацией о растущем количестве жертв среди гражданского населения. Это вызывает нашу обеспокоенность. Мы очень внимательно следим за тем, что там происходит", - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия подобно ряду других стран приостанавливать военно-техническое сотрудничество с Мьянмой, Песков заметил, что этот вопрос анализируется. "Мы анализируем ситуацию", - сказал он.

Как сообщила в четверг Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме, в стране за сутки при разгоне антивоенных протестов погибли 12 человек, десятки получили различные ранения. По подсчетам организации, всего после прихода к власти военных в результате разгонов акций протеста были убиты более 70 человек.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПолитический кризис в Мьянме
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