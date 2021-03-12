Песков назвал нежелательным использование образов детей в политической рекламе

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Позиция президент России Владимира Путина о нежелательности участия детей в политической рекламе не изменилась, заверил журналистов в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Здесь ничего в этих словах президента не изменилось, такая позиция и остается, здесь ничего не изменилось", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не изменилась ли позиция Путина о нежелательности привлечения детей к политической рекламе в связи с сообщениями об использовании детских образов в политической агитации. Песков напомнил, что глава государства ранее высказывался на эту тему, "в целом говорил о нежелательности использования детских образов".