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Песков назвал нежелательным использование образов детей в политической рекламе

Представитель Кремля напомнил, что президент ранее высказывался на эту тему, "в целом говорил о нежелательности использования детских образов"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Позиция президент России Владимира Путина о нежелательности участия детей в политической рекламе не изменилась, заверил журналистов в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Здесь ничего в этих словах президента не изменилось, такая позиция и остается, здесь ничего не изменилось", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не изменилась ли позиция Путина о нежелательности привлечения детей к политической рекламе в связи с сообщениями об использовании детских образов в политической агитации. Песков напомнил, что глава государства ранее высказывался на эту тему, "в целом говорил о нежелательности использования детских образов".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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