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Захарова: РФ готова нормализовать отношения с Британией при желании со стороны Лондона

Представитель МИД РФ заявила, что российско-британские отношения переживают непростые времена

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россия готова к нормализации отношений с Великобританией при соответствующем желании со стороны Лондона. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи со столетием подписания торгового соглашения между РСФСР и Британией, состоявшегося 16 марта 1921 года.

"Мы рассматриваем предстоящую годовщину как практическое подтверждение истории отношений, которые связывают наши страны. Вместе с тем вынуждены констатировать, что сегодня российско-британские отношения переживают непростые времена, мягко говоря. Мы остаемся готовы к нормализации взаимодействия с Британией настолько, насколько к этому готов Лондон", - сказала она.

Как подчеркнула дипломат, торговое соглашение 1921 года носило не только торговый, но и политический характер: "Лежащие в его основе принципы, в частности взаимное обязательство сторон воздерживаться от враждебных действий и пропаганды - ключевое слово, кстати говоря, против друг друга, - актуальны и в наши дни. Никто не отменял".

Теги
ВеликобританияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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