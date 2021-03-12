Песков: качество аналитики внутренних процессов России в англосаксонских СМИ резко упало

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Качество аналитики в западных СМИ в отношении происходящих в России процессов резко упало. Такое мнение выразил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения издания Financial Times о том, что российские силовики якобы влияют на решения, которые принимает глава государства.

"Это такие упражнения псевдоспециалистов по нашей стране, которые очень часто не имеют ничего общего с реальностью", - сказал Песков. "В целом мы констатируем сейчас, что, конечно, у источников англосаксонских СМИ, в том числе Financial Times, существенно понизилась квалификация специалистов по нашей стране", - отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что эти аналитики "продолжают свою работу, они высказывают мнение, но их квалификация существенно понизилась". Он выразил сожаление, что в таких СМИ "понизилась степень понимания реальных процессов в нашей стране". "Вместе с тем мы готовы терпеливо рассказывать и объяснять желающим то, что у нас происходит", - заверил пресс-секретарь.