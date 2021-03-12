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Проблемы Twitter в России

Глава комиссии Общественной палаты считает мягкой мерой замедление работы Twitter

Член ОП Рифат Сабитов подчеркнул, что Роскомнадзор действует "абсолютно законно"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов считает достаточно мягкой мерой замедление скорости работы социальной сети Twitter в России.

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"Это еще пока такие достаточно мягкие меры. В принципе, ограничение скорости трафика Twitter касается в первую очередь видео и фотоматериалов. Текстовые материалы с такой же скоростью, как они распространялись, так и распространяются", - заявил он в пятницу в ходе круглого стола "Вынужденное замедление Twitter - выводы для всех" в ОП РФ.

При этом член ОП подчеркнул, что Роскомнадзор действует "абсолютно законно". "Она [мера] абсолютно законна, потому что по законодательству РФ есть определенный контент, запрещенный официально к распространению - как в СМИ, так и в соцсетях. У Twitter более трех тысяч сообщений подобного рода, которые с 2017 года распространяется", - отметил он.

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