Глава комиссии Общественной палаты считает мягкой мерой замедление работы Twitter

"Это еще пока такие достаточно мягкие меры. В принципе, ограничение скорости трафика Twitter касается в первую очередь видео и фотоматериалов. Текстовые материалы с такой же скоростью, как они распространялись, так и распространяются", - заявил он в пятницу в ходе круглого стола "Вынужденное замедление Twitter - выводы для всех" в ОП РФ.

При этом член ОП подчеркнул, что Роскомнадзор действует "абсолютно законно". "Она [мера] абсолютно законна, потому что по законодательству РФ есть определенный контент, запрещенный официально к распространению - как в СМИ, так и в соцсетях. У Twitter более трех тысяч сообщений подобного рода, которые с 2017 года распространяется", - отметил он.