Захарова заявила, что учения ВС Азербайджана не создают рисков для безопасности в регионе

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Оперативно-тактические учения Вооруженных сил Азербайджана, которые пройдут с 15 по 18 марта, носят плановый характер и не создают рисков для стабильности и безопасности в регионе. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.

"Обычно военные учения проводятся всеми государствами Южного Кавказа, это делается на регулярной основе, соответствующая информация заблаговременно доводится до заинтересованных сторон. По имеющимся у нас данным, упомянутые учения носят, как я уже сказала, плановый характер, направлены на совершенствование боевой подготовки войск и не создают рисков для стабильности и безопасности в регионе", - сказала дипломат.

В среду пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила о предстоящих учениях с участием 10 тыс. военнослужащих.