{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МИД России надеются, что Латвия последует рекомендациям СЕ по правам нацменьшинств

Представитель МИД Мария Захарова напомнила, что Совет Европы рекомендовал властям Латвии бороться со стереотипами и ксенофобией, обеспечить возможность образования на родном языке для представителей нацменьшинств

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Латвия прислушается к рекомендациям Совета Европы, который указал на то, что Рига не полностью соблюдает права национальных меньшинств и дал рекомендации по интеграции их представителей в латвийское общество. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что Совет Европы, в частности, рекомендовал властям Латвии бороться со стереотипами и ксенофобией, обеспечить возможность образования на родном языке по всей стране для представителей национальных меньшинств, вовлекать их в процесс принятия решений и пересмотреть языковую квоту в СМИ.

"Мы отмечаем, что данные подходы и рекомендации созвучны неоднократно высказывавшимся в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы российским оценкам о комплексном нарушении Ригой прав русскоязычных граждан, - сказала Захарова. - Мы надеемся, что латвийские власти прислушаются к указанным рекомендациям и приведут свою политику в соответствие с собственными международными обязательствами".

Теги
ЛатвияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Ближнем Востоке
По словам президента, с докладами на эту тему на совещании выступают глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр обороны Сергей Шойгу
Читать полностью