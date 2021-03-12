В МИД России надеются, что Латвия последует рекомендациям СЕ по правам нацменьшинств

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Латвия прислушается к рекомендациям Совета Европы, который указал на то, что Рига не полностью соблюдает права национальных меньшинств и дал рекомендации по интеграции их представителей в латвийское общество. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что Совет Европы, в частности, рекомендовал властям Латвии бороться со стереотипами и ксенофобией, обеспечить возможность образования на родном языке по всей стране для представителей национальных меньшинств, вовлекать их в процесс принятия решений и пересмотреть языковую квоту в СМИ.

"Мы отмечаем, что данные подходы и рекомендации созвучны неоднократно высказывавшимся в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы российским оценкам о комплексном нарушении Ригой прав русскоязычных граждан, - сказала Захарова. - Мы надеемся, что латвийские власти прислушаются к указанным рекомендациям и приведут свою политику в соответствие с собственными международными обязательствами".