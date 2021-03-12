Захарова: афганцы должны сами принимать решение о формировании временного правительства

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Решение о формировании временного правительства в Афганистане должно приниматься афганцами самостоятельно. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вопрос формирования временного коалиционного правительства должен решаться самими афганцами, должен решаться в ходе переговоров о национальном примирении. Вы знаете нашу позицию, - сказала она. - При этом мы отмечали, что формирование временной инклюзивной администрации стало бы логичным решением проблемы интеграции талибов (представители запрещенного в РФ движения "Талибан" - прим. ТАСС) в мирную политическую жизнь Афганистана. Но еще раз подчеркиваю: этот вопрос должен решаться самими афганцами в ходе переговоров".

Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад направил письмо президенту республики Ашрафу Гани с новым планом урегулирования, который предусматривает формирование переходного правительства с участием "Талибана". Халилзад также встретился с талибами и представил план им. По данным афганского телеканала Ariana News, ни одна из сторон пока не отреагировала на это предложение.