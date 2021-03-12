МИД РФ надеется на здравомыслие властей Румынии в вопросе переименования "Парка Толбухина"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россия надеется, что власти Румынии проявят здравомыслие в вопросе о переименовании сквера в Бухаресте, названного в честь советского военачальника Федора Толбухина. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Глумление над историей и памятью о настоящих героях борьбы с нацизмом, это морально ущербное и недостойное занятие, особенно низко эти дешевые трюки выглядят в год 80-летия нападения гитлеровской Германии и ее союзников на Советский Союз. Хотелось бы надеяться, что власти Бухареста и на этот раз продемонстрируют здравомыслие и не пойдут на поводу у провокаторов. Все же в военно-мемориальной сфере у нас с румынскими коллегами много сопрягающихся интересов и задач", - отметила дипломат, комментируя принятое 26 февраля решение Совета 2-го района румынской столицы обратиться к Генеральному совету муниципалитета Бухареста, чтобы изменить название небольшого городского парка, который сейчас называется "Парк Толбухина", на "Сад Мэтэсарь" ("Сад торговцев шелком").

Захарова напомнила, что это не первая попытка переименовать сквер и убрать имя советского маршала с карты Бухареста. Впервые аналогичные планы появились в 2017 году, однако тогда они не увенчались успехом.

"Ясно, что речь идет об очередном примере ревизионизма, беспринципной попытке авторов затеи поднять свою значимость за счет антироссийского, русофобского подхода, который, к сожалению, сегодня популярен в определенных кругах", - подчеркнула дипломат.

Федор Толбухин (1894-1949) - советский военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, Народный герой Югославии, Герой Народной Республики Болгарии, кавалер ордена "Победа". В годы Великой Отечественной войны командовал войсками Южного, а затем Третьего Украинского фронтов, участвовал в Сталинградской битве, освобождал Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию и Австрию. Именно из его рук в 1945 году король Румынии Михай получил орден Победы за № 16, став одним из пяти иностранных кавалеров этой награды.