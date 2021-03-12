Слуцкий: Россия не допустит попыток отчуждения Крыма

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт, Российская Федерация не допустит отчуждения своих территорий, что следует уяснить Киеву. Об этом журналистам в пятницу заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о "стратегии" возврата полуострова Украине.

Глава МИД Украины в пятницу заявил, что Киев будет работать по трем направлениям ради возвращения Крыма в состав Украины. По его словам, это утвержденная 12 марта "Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма", совместные усилия участников "Крымской платформы", а также "восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом".

"При этом Кулеба забыл упомянуть о воле и согласии крымчан на сценарий принудительного возвращения под контроль власти, которая продолжает убивать своих же граждан на Донбассе", - заметил Слуцкий.

"Так называемые деоккупация и реинтеграция никогда не отменят итоги всенародного волеизъявления жителей полуострова по воссоединению с Россией, проведенного в полном соответствии с уставом ООН", - подчеркнул глава комитета, напомнив о седьмой годовщине "возвращения Крыма и Севастополя домой".

По словам Слуцкого, "вопрос этот закрыт навсегда, полуостров находится в составе границ Российской Федерации". "Это главный "кит", который необходимо уяснить Киеву. И никакие попытки отчуждения своих территорий Россия не допустит", - резюмировал он.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне государственного переворота на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.