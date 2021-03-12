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Пандемия COVID-19
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Источник в Кремле сообщил, что США планируют кампанию против разработок РФ от коронавируса

По данным источника, целевой аудиторией антироссийской информационной кампании Запада выбраны страны Европы, зарегистрировавшие "Спутник V"
© AP Photo/Susan Walsh

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. США и их союзники на фоне роста спроса на российскую вакцину "Спутник V" планируют развернуть масштабную информационную кампанию по дискредитации российских разработок от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС в пятницу высокопоставленный источник в Кремле.

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"На фоне растущего спроса на российскую вакцину "Спутник V" во всем мире, в том числе в европейских странах, США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции", - отметил он.

По данным источника, европейские страны, зарегистрировавшие "Спутник V" для экстренного использования, станут целевой аудиторией антироссийской инфомационной кампании, которую организуют США и их союзники. 

"Целевой аудиторией антироссийской информационной кампании выбраны европейские страны, зарегистрировавшие российскую вакцину "Спутник V" для экстренного использования. Это Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония", - отметил собеседник агентства.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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