Источник в Кремле: Запад готовит информатаку на "Спутник V" с инсценировкой гибели людей

По словам источника, атака планируется на фоне растущего во всем мире спроса на российскую вакцину. "США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19", - подчеркнул собеседник агентства.

"Через подконтрольные неправительственные организации (Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд "Томсон Рейтер") и медиаструктуры ("Би-би-си", Reuters, Internews) готовится сценарий информационной атаки на "Спутник V", в рамках которой намечено подкреплять продвигаемые тезисы о "неэффективности и опасности вакцины" инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата", - сказал он.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Запад готовит сценарий информационной атаки на российскую вакцину "Спутник V" с инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата. Об этом сообщил ТАСС в пятницу высокопоставленный источник в Кремле.

Он отметил, что одновременно США и их союзники планируют тиражировать "разоблачающие материалы" о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии. Источник также указал на то, что целевой аудиторией антироссийской информационной кампании выбраны европейские страны, зарегистрировавшие "Спутник V" для экстренного использования. Это Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония. "На Западе признание нашей вакцины этими странами уже вызвало всплеск антироссийской пропаганды. В частности, голландские СМИ подают наш "Спутник V" не как средство от COVID-19, а как "кремлевский рычаг раскола рядов Евросоюза", "орудие пропаганды Москвы. В качестве примера приводится как раз Венгрия, которая "поддалась на уловки России" и без согласования с Брюсселем приступила к прививанию своих граждан нашей вакциной", - сказал собеседник ТАСС.

По его оценке, действия США по дискредитации отечественной вакцины являются попыткой принизить вклад российской науки в глобальную борьбу с пандемией коронавируса. "Такие действия США и союзников свидетельствуют об их попытках принизить вклад российской науки в глобальную борьбу с распространению СОVID-19, подорвать доверие мирового сообщества к нашим научным разработкам и воспрепятствовать их сертификации Всемирной организацией здравоохранения, а также уменьшить зарубежный спрос на вакцину "Спутник V", которая заняла второе место по количеству одобривших ее стран", - заявил собеседник агентства.

Источник обратил отдельное внимание на тот факт, что одновременно сами Соединенные Штаты "ведут беспрецедентно агрессивную политику продвижения своей вакцины Pfizer, добиваясь освобождения американской стороны не только от выплат возможных компенсаций гражданам по судебным искам в случае появления побочных эффектов, но и от материальной ответственности за халатность непосредственного производителя, включая фабричный брак и нарушение условий хранения (минус 70 градусов)".

Он поделился результатами расследования британской организации Bureau of Investigative Journalism, указавшей на дополнительные требования американцев, с которыми столкнулась Арегнтина, и без того согласившаяся на эти кабальные условия. "После согласия американская сторона выдвинула новые требования - дать им суверенные гарантии покрытия издержек путем предоставления в качестве залога государственные активы, включая резервы федерального банка, здания аргентинских диппредставительств и даже военные базы. После этого Буэнос-Айрес отказался подписать соответствующий контракт, назвав тактику США форменным издевательством и шантажом на высоком уровне", - заявил собеседник агентства.