Российская делегация назвала жестокими действия в США и ЕС против демонстрантов

ЖЕНЕВА, 12 марта. /ТАСС/. Российская делегация, участвующая в проходящей в Женеве 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), расценила как "жесткие и порой жестокие" действия правоохранительных органов в США и стран Евросоюза по пресечению массовых акций протеста граждан. В этой связи представитель делегации РФ Дмитрий Воробьев в выступлении на сессии в пятницу призвал спецдокладчиков СПЧ рассмотреть ситуацию в области соблюдения прав и свобод в Соединенных Штатах и ЕС.

"Серьезную озабоченность вызывает ситуация с реализацией прав на свободу мирных собраний в США и странах Европейского союза", - отметил он. Эти государства "все чаще демонстрируют миру, как нельзя обращаться со своими гражданами", в них "жестко, а порой жестоко правоохранительные органы <...> пресекают массовые акции протеста".

Воробьев напомнил о протестном движении "желтых жилетов" во Франции: погибли 11 человек, ранены более 2,5 тыс., арестованы более 9 тыс. и более 3 тыс. приговорены к различным срокам тюремного заключения. При подавлении протестных акций в январе этого года в Париже, Нанте, Лионе, Тулузе использовался слезоточивый газ, дубинки, водометы. В Нидерландах во время январских демонстраций против карантинных ограничений "полиция также применяла дубинки, слезоточивый газ и водометы". В свою очередь в США всех, кто вышел на массовые протесты для выражения недовольства результатами президентских выборов, признали "внутренними террористами".

"Настало время так называемым старым демократиям бросить свои менторские замашки в отношении других стран и начать заниматься защитой прав человека у себя", - отметил дипломат. Он призвал спецдокладчиков СПЧ по вопросам мирных собраний, свободы слова и незаконным задержаниям рассмотреть ситуацию в области прав и свобод в странах ЕС и США.

Совет ООН по правам человека на своей 46-й сессии (с 22 февраля по 23 марта) обсуждает актуальные правозащитные проблемы современности, включая соблюдение религиозных свобод, прав детей и инвалидов. Россия участвует в сессии после трехлетнего перерыва, она была избрана в Совет в октябре 2020 года на трехлетний период, начавшийся 1 января 2021 года.