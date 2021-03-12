Путин провел с Алиевым и Пашиняном разговоры по теме Карабаха

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудил с ними ситуацию в Нагорном Карабахе. Лидеры Азербайджана и Армении дали высокую оценку эффективным действиям российских миротворцев в регионе, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в разговорах, которые состоялись 11 и 12 марта, были рассмотрены "практические аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года".

"С удовлетворением констатировано, что режим прекращения огня неукоснительно соблюдается, а обстановка в регионе остается в целом стабильной и спокойной, - сообщили в Кремле. - Ильхам Алиев и Никол Пашинян дали высокую оценку эффективным действиям российского миротворческого контингента, развернутого на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора".

В разговорах также затрагивались вопросы разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. "В этом контексте в позитивном ключе отмечена деятельность рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран", - добавили в Кремле.

Уточняется, что лидеры также обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-азербайджанского и российско-армянского сотрудничества.

О ситуации в Нагорном Карабахе

27 сентября прошлого года в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, там начались активные бои. 9 ноября президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливались на занятых позициях, затем ряд районов переходил под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещались российские миротворцы.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тройкой сопредседателей - Россией, США и Францией - идут с 1992 года.